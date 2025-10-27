Heilongjiang Heihua verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Heilongjiang Heihua hat am 24.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 18,86 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,15 Milliarden CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,81 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

