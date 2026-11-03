Heilongjiang Interchina Watertreatment: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Heilongjiang Interchina Watertreatment hat am 31.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 101,5 Millionen CNY – ein Plus von 83,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Heilongjiang Interchina Watertreatment 55,4 Millionen CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at