Heilongjiang Publishing Media A gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Heilongjiang Publishing Media A hat am 26.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS lag bei -0,10 CNY. Ein Jahr zuvor waren 0,030 CNY je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 122,3 Millionen CNY umgesetzt, gegenüber 118,4 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at