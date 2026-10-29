Heilongjiang Publishing Media A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Heilongjiang Publishing Media A hat sich am 28.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

In Sachen EPS wurden 0,42 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Heilongjiang Publishing Media A 0,390 CNY je Aktie eingenommen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,63 Prozent auf 672,4 Millionen CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 648,9 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at