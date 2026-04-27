Heilongjiang Publishing Media A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Heilongjiang Publishing Media A lud am 25.04.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,16 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Heilongjiang Publishing Media A -0,050 CNY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 11,82 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 226,4 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum waren 256,7 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 0,500 CNY beziffert. Im Jahr zuvor waren 0,450 CNY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 9,32 Prozent auf 1,49 Milliarden CNY. Im Vorjahr hatte Heilongjiang Publishing Media A 1,64 Milliarden CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at