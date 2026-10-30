Heilongjiang Tianyouwei Electronics A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Heilongjiang Tianyouwei Electronics A hat am 29.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,69 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,58 CNY je Aktie generiert.

Heilongjiang Tianyouwei Electronics A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,05 Milliarden CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 950,1 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at