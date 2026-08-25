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25.08.2026 06:31:29
Heilongjiang Tianyouwei Electronics A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Heilongjiang Tianyouwei Electronics A lud am 24.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,03 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1,78 CNY je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Quartal hat Heilongjiang Tianyouwei Electronics A mit einem Umsatz von insgesamt 1,01 Milliarden CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 986,7 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 2,17 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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