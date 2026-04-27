Heilongjiang Tianyouwei Electronics A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Heilongjiang Tianyouwei Electronics A hat am 24.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

In Sachen EPS wurden 0,89 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Heilongjiang Tianyouwei Electronics A 1,78 CNY je Aktie eingenommen.

Mit einem Umsatz von 1,02 Milliarden CNY, gegenüber 1,24 Milliarden CNY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 18,16 Prozent präsentiert.

Heilongjiang Tianyouwei Electronics A hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 5,76 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 7,10 CNY je Aktie gewesen.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Heilongjiang Tianyouwei Electronics A mit einem Umsatz von insgesamt 3,97 Milliarden CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,44 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um -10,55 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at