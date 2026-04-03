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03.04.2026 06:31:29
Heilongjiang Transport Development öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Heilongjiang Transport Development hat am 01.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Heilongjiang Transport Development in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 28,04 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 301,5 Millionen CNY im Vergleich zu 418,9 Millionen CNY im Vorjahresquartal.
Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 0,130 CNY gegenüber 0,120 CNY je Aktie im Vorjahr.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 8,74 Prozent zurück. Hier wurden 765,84 Millionen CNY gegenüber 839,22 Millionen CNY im Vorjahr generiert.
Redaktion finanzen.at
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