HeiLongJiang ZBD Pharmaceutical öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

HeiLongJiang ZBD Pharmaceutical hat am 27.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 204,9 Millionen CNY – eine Minderung von 44,19 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 367,2 Millionen CNY eingefahren.

Redaktion finanzen.at