Heimische Arbeitslosigkeit zuletzt deutlich gesunken - Arbeitgeber optimistisch

Auch die Anzahl der Schulungsteilnehmerinnen und -teilnehmer hat gegenüber der Vorjahreswoche um 514 auf 68.750 Personen abgenommen - damit sind derzeit 306.159 Menschen ohne Job, gab das Arbeitsministerium heute (Montag) bekannt. Anmeldungen zur Kurzarbeit liegen derzeit bei 5.943 Personen.

"Die Arbeitslosenquote lag Ende September bei 5,7 Prozent. Das ist der niedrigste Stand seit 14 Jahren", sagte Arbeits- und Wirtschaftsminister Martin Kocher (ÖVP) laut Mitteilung. "Diese Entwicklung zeugt einmal mehr davon, dass der österreichische Arbeitsmarkt den geopolitischen Herausforderungen derzeit noch trotzt und weiterhin stabil bleibt."

Mit Ende September befanden sich österreichweit insgesamt 108.091 Lehrlinge in Ausbildung. 32.314 Personen haben heuer im September eine Lehre in einem Unternehmen begonnen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat stieg die Zahl der Lehranfängerinnen und Lehranfängern um 6,8 Prozent.

Österreichs Arbeitgeber betreffend Jobaussichten optimistisch

Die heimischen Arbeitgeber prognostizieren für das vierte Quartal 2022 steigende Beschäftigungszahlen, wie aus einer ManpowerGroup-Umfrage unter 505 Betrieben hervorgeht. Der Nettobeschäftigungsausblick von plus 22 Prozent entspreche dabei einem Anstieg von 4 Prozentpunkten gegenüber dem Vorquartal und einem Plus von 3 Prozentpunkten im Jahresabstand. Gleichzeitig meldeten aber 76 Prozent der befragten Unternehmen, Schwierigkeiten bei der Besetzung offener Stellen zu haben.

36 Prozent der befragten Arbeitgeber rechnen für das vierte Quartal mit steigenden Beschäftigtenzahlen gegenüber dem Vorquartal, 15 Prozent erwarten einen Rückgang und bei 43 Prozent bleibt der Personalstand voraussichtlich unverändert. Nach Berücksichtigung saisonaler Schwankungen ergebe das einen Nettobeschäftigungsausblick von plus 22 Prozent. Für das Arbeitsmarktbarometer wurden im Juli elf Branchen durchleuchtet.

Einen Anstieg der Beschäftigungszahlen für das kommende Quartal erwarten die Arbeitgeber in neun von elf der untersuchten Branchen - angeführt vom Bereich der Dienstleistungen (plus 44 Prozent) sowie der Informations- und Kommunikationsbranche (plus 37 Prozent), gefolgt vom Bauwesen und dem Handel (plus 29 bzw. 26 Prozent). Mit einem Beschäftigungsrückgang rechnet man in der Gastronomie und Hotellerie (minus 10 Prozent). Der Nonprofit-Bereich erwartet weder einen Beschäftigungsanstieg noch -rückgang.

Der Ausblick ist in fast allen Bundesländern positiv, mit Vorarlberg (plus 35 Prozent) an der Spitze. Dahinter folgen Oberösterreich (plus 27 Prozent), die Steiermark (plus 26 Prozent) und Salzburg (plus 24 Prozent). Am schwächsten ist die Entwicklung in Kärnten (plus 6 Prozent). Nur im Burgenland gibt es einen negativen Beschäftigungsausblick von minus 2 Prozent.

sag/bel

(APA)