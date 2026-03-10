Heimische Bundesanleihen als sicherer Hafen für Investoren

Österreichische Bundesanleihen gelten nach wie vor als sicherer Hafen für die Investoren. Trotz internationaler Turbulenzen an den Finanzmärkten wegen des Iran-Kriegs gab es für die heutige Aufstockung zweier Bundesanleihen der Republik Österreich rege Nachfrage. Insgesamt lukrierte die Oesterreichische Bundesfinanzierungsagentur (OeBFA) am Dienstag 1,725 Mrd. Euro am Finanzmarkt.

Aufgestockt wurden die zehnjährige Benchmarkanleihe sowie ein sechsjähriges Papier. Die Nachfrage fiel laut einem OeBFA-Sprecher "sehr gut" aus, Österreich profitiere von seinem "Status als sicherer Hafen". Die zehnjährige Anleihe war am Dienstag 4,6-fach überzeichnet, bei der sechsjährigen betrug die Bid-Cover-Ratio 2,4.

Bei den Renditen seien die Werte sehr ähnlich zu der jeweils letzten Aufstockung der beiden Papiere ausgefallen - wobei zu berücksichtigen sei, dass die Renditen ohne den Iran-Krieg wahrscheinlich geringer ausgefallen wären, sagte der Sprecher. Die Benchmarkanleihe erzielte eine Emissionsrendite von 3,097 Prozent, bei der sechsjährigen Anleihe waren es 2,792 Prozent. Der Zinsaufschlag zu Deutschland habe sich indessen eingeengt.

Starke Schwankungen am Sekundärmarkt

Während österreichische Anleihen am Primärmarkt weiter gefragt bleiben, seien die Schwankungen am Sekundärmarkt in der vergangenen Woche aufgrund des Iran-Kriegs teils enorm gewesen. Bei der zehnjährigen Anleihe habe es Schwankungen um mehr als 60 Basispunkte gegeben. Der Primärmarkt bezeichnet jenen Markt, auf dem Anleihen erstmals ausgegeben werden um frisches Kapital zu beschaffen. Am Sekundärmarkt findet dagegen der Handel mit bereits existierenden Papieren zwischen den Investoren statt - ohne Beteiligung des Emittenten.

Am Markt werde nun vor allem auf weitere Signale gewartet, die den Ölpreis beeinflussen könnten. Auch die Zinserwartungen hätten sich aufgrund des Kriegsbeginns verändert, nachdem Sorgen um eine erhöhte Inflation wieder aufgeflammt seien. Zu Jahresbeginn war noch damit gerechnet worden, dass die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Zinsen heuer unverändert halten könnte, nun wird am Markt eine Anhebung der Zinsen im Laufe des Sommers für möglich gehalten.

Mit der heutigen Auktion habe die OeBFA schon knapp 40 Prozent ihres für 2026 geplanten Finanzierungsvolumens erledigt. Auch das sei positiv, da es den Angebotsdruck für die kommenden Monate senke, so der OeBFA-Sprecher.

