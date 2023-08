Heimische Bundesanleihen weiter gefragt

Die Republik Österreich hat sich am Dienstag 1,495 Mrd. Euro an frischem Kapital besorgt: Am Programm der Österreichischen Bundesfinanzierungsagentur (OeBFA) standen zwei Bundesanleihen mit einer Restlaufzeit von fünf bzw. zehn Jahren. Wobei die OeBFA mit der Auktion zufrieden ist. "Die Auktion war eine Kopie von jener im Juli", sagte OeBFA-Geschäftsführer Markus Stix zur APA. Obwohl im Sommer nicht alle Handelsdesks besetzt seien, verzeichnete die OeBFA ein reges Interesse.

Die bis Anfang 2028 laufende Anleihe, die um 805 Mio. Euro aufgestockt wurde, war 2,04-fach überzeichnet. Sie erzielte eine Durchschnittsrendite von 2,874 Prozent. Und die Emissionsrendite für den Bond mit einer Laufzeit bis Anfang 2033 betrug 3,073 Prozent. Diese um 690 Mio. Euro aufgestockte Anleihe war 2,79-fach überzeichnet. Wobei die Renditen von der Realverzinsung für Österreich überaus günstig seien, wie Stix erklärte.

Mit diesen beiden Anleihen hat die OeBFA mehr als 70 Prozent ihres diesjährigen Finanzierungsplans erfüllt.

fel/phs