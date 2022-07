Heimische Fachmarktzentren sind im Aufwind

Hohe Einkaufspreise, eine verschlechterte Konsumstimmung durch die Inflation und Personalmangel bereiten dem Handel in Österreich derzeit Sorgen. "Der Handel kämpft mit vielen fundamentalen Krisen", sagte Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will am Mittwoch bei einem Pressegespräch. Eine positive Entwicklung gibt es derzeit aber in sogenannten Fachmarktagglomerationen, also größeren Marktzentren. Diese sind gut durch die Coronakrise gekommen und zuletzt deutlich gewachsen.

Als "drängendstes Problem" ortet Will derzeit den Personalmangel. So suche beinahe jedes zweite Geschäft nach Arbeitskräften, viele würden mit einer hohen Fluktuation kämpfen. Insgesamt 18.000 Stellen seien vakant. Parallel dazu dämpfe die Inflation den Konsum der Menschen, die zunehmend auf Rabatte setzen müssten und zur Einschränkung beim Shoppen gezwungen seien. "Wir erleben, dass die Kaufkraft derzeit wegbricht", so der Handelsvertreter.

Die Probleme des Handels gehen freilich auch nicht an den Fachmarktagglomeration vorbei - zumindest zeigen sich hier aber einige positive Tendenzen, geht aus einer aktuellen Studie des Beraters Standort+Markt hervor. Demnach gibt es 280 Fachmarktagglomerationen in Österreich, die insgesamt 8.200 Fachmärkte umfassen. Wesentliche Charakteristik der Fachmarktgebiete sei, dass eine gewisse Zahl an Geschäften (mindestens 4 bis 5) bei einer bestimmten vermietbaren Fläche (mindestens 4.000 qm) in Sichtweite zusammenkommen. Shoppingcenter sowie Einkaufsmeilen in Innenstädten zählen dazu nicht, erklärte Robert Schwarzenecker, Gesellschafter bei Standort+Markt.

Bei diesen Zentren erlebe man einen regelrechten Boom. Fläche und Umsatz hätten sich in den letzten 20 Jahren verdoppelt. Der jährliche Umsatz beträgt aktuell 15,7 Mrd. Euro, die Verkaufsfläche 6,13 Millionen Quadratmeter. Im Vergleich dazu würden alle heimischen Einkaufszentren zusammengezählt nur über rund ein Drittel dieser Fläche verfügen, hob Schwarzenecker die Bedeutung der Agglomerationen hervor. Der Marktanteil gemessen am gesamten Handel beträgt 27,5 Prozent.

Besonders stark gewachsen seien in den letzten Jahren die Anteile der Lebensmitteldiskonter und Supermärkte, die zuvor bereits sehr präsent gewesen seien, sagte der S+M-Geschäftsführer Hannes Lindner. Dienstleister und Gastronomiebetriebe sind dagegen weniger in solchen Zentren angesiedelt. Stagniert habe der Bekleidungsbereich, der durch den Online-Boom im Zuge der Coronapandemie an Gewicht verlor. Die größten Umsätze gibt es bei Lebensmittelgeschäften und Drogerien (48 Prozent), bei Sport- und Freizeitmärkten (25 Prozent), sowie bei Möbeln bzw. Einrichtung (18 Prozent).

Nach Bundesländern betrachtet haben vor allem das Burgenland und Kärnten einen großen Anteil an Agglomerationen. Im Burgenland sei der Marktanteil sogar auf mehr als 50 Prozent gewachsen. Eine "bemerkenswerte Entwicklung", wie Lindner festhielt. Eine große Rolle bei der Entwicklung in den Regionen spiele die Raumplanung, die im Burgenland gefühlt lockerer gehandhabt werde als andernorts.

"Die Fachmarkagglomerationen sind die stillen Gewinner der Krise", resümierte Lindner. Es handle sich neben den Shoppingcentern und den Städten um den einzigen Bereich im Einzelhandel, der momentan ein Wachstum verzeichne. Der Handel hat aber auch einige Forderungen im Gepäck. Will nannte eine Reform der Raumordnung, die nicht zwangsläufig eine zunehmende Flächenversiegelung bedeuten müsse, die Abschaffung der Mietvertragsgebühr sowie Planungssicherheit mit Blick auf die Corona-Regeln für eine eventuelle Welle im Herbst.

tpo/tsk

