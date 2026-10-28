UniCredit Aktie
WKN DE: A2DJV6 / ISIN: IT0005239360
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28.10.2026 11:03:00
Heimische Industrie im Oktober weiter im Aufwind
Trotz der Unsicherheiten durch die Spannungen im Nahen Osten und deren Folgen haben sich im Oktober auch die Konjunktureinschätzungen der österreichischen Industriebetriebe weiter verbessert. "Seit Anfang 2025 übersteigt die Anzahl der heimischen Betriebe, die auf Jahressicht Produktionszuwächse erwarten, die Anzahl der Unternehmen, die Einbußen erwarten", so Bank-Austria-Chefökonom Stefan Bruckbauer.
Der Einkaufsmanagerindex der UniCredit Bank Austria für die österreichische Industrie zeigt den achten Monat in Folge einen Wert über der Wachstumsschwelle von 50 Punkten an. Auch für die kommenden Monate erwarten die Bank-Austria-Ökonomen aufgrund der robusten Auftragslage ein Anhalten des Aufschwungs.
sag/tpo
ISIN IT0005239360 WEB http://www.bankaustria.at
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