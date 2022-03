Heimische Industrie kann Wachstumstempo steigern - getrübter Blick nach vorne

Grund dafür ist die gute Auftragslage. Die Produktionserwartungen der Betriebe haben sich angesichts der prekären Lage in der Ukraine und der neuerlich verschärften Lieferprobleme allerdings abrupt verschlechtert. Das berichtete die UniCredit Bank Austria am Dienstag in ihrem neuesten Einkaufsmanagerindex.

"Während der Blick in den Rückspiegel noch eine Fortsetzung des Industrieaufschwungs in Österreich anzeigt, rückt beim Blick nach vorne das Risiko einer Stagnation oder gar Rezession der heimischen Industrie näher", sagte Chefökonom Stefan Bruckbauer. Der UniCredit Bank Austria Einkaufsmanagerindex hat im März 59,3 Zähler erreicht, nach 58,4 Punkten im Februar. Trotz der aktuellen Verbesserung sei der negative Einfluss des Kriegs in der Ukraine jedoch nicht zu übersehen.

"Die stärkere Ausweitung der Produktion erfolgte im März trotz einer Verringerung des Wachstums des Neugeschäfts gegenüber dem Vormonat. Auch der Beschäftigungsaufbau verlangsamte sich", erklärte Bruckbauer. Nach einer kurzen Verschnaufpause zur Jahresbeginn hätten sich die Probleme in den globalen Lieferketten angesichts knapper Rohstoffe, Transportproblemen und starker Nachfrage nun wieder verschärft.

"Die Auftragsrückstände nahmen - wenn auch etwas verlangsamt - den 21. Monat in Folge zu", sagte Bank-Austria-Ökonom Walter Pudschedl. Daneben belasten die heimischen Industriebetriebe vor allem stark gestiegene Preise für Rohstoffe und Vormaterialien, insbesondere für Energie. Die Lieferverzögerungen und der Anstieg der Einkaufspreise hätten sich im März den Rekordniveaus vom Herbst 2021 genähert.

Auch die Verkaufspreise hätten im März kräftig angezogen, allerdings schwächer als die Einkaufspreise. "Die heimischen Industriebetriebe konnten den hohen Kostenanstieg durch die Energiepreise somit im Durchschnitt nicht in vollem Umfang an ihre Kunden weitergeben", so Pudschedl. Angesichts der unsicheren Lage und der starken Nachfrage weltweit hätten die Betriebe im März deutlich mehr eingekauft und die Lagerbestände an Vormaterialien aufgefüllt.

Die Beschäftigung in der heimischen Industrie nahm indes weiter zu. Trotz einer leichten Verlangsamung gegenüber dem Vormonat, sei das Tempo des Jobaufbaus im langjährigen Vergleich auf einem überdurchschnittlichen Niveau. Kurzfristig seien die Konjunkturerwartungen noch gut, auf die lange Frist überwiegt allerdings die Unsicherheit. "Der russische Einmarsch in der Ukraine hat die Geschäftserwartungen abrupt auf den niedrigsten Wert seit dem Frühjahr 2020 gesenkt, als die erste Welle der Coronapandemie die österreichische Industrie erfasst hatte", so Bruckbauer.

cgh/tpo

