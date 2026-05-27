Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
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27.05.2026 12:00:00
Heimische KMU verkauften 2025 mehr als 20 Mio. Produkte über Amazon
Österreichische kleine und mittelgroße Unternehmen (KMU) haben im vergangenen Jahr mehr als 20 Millionen Produkte über den Amazon Marktplatz verkauft und über 730 Mio. Euro erwirtschaftet, gab der Onlineriese am Mittwoch bekannt. Die Exportumsätze seien um 6 Prozent auf 641 Mio. Euro gestiegen. Derzeit gastiert Amazon in Wien auf der Mariahilfer Straße mit einem Pop-up-Store, in dem österreichische Firmen ihre Produkte verkaufen.
kan/ivn
ISIN US0231351067 WEB http://www.amazon.com/
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