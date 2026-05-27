Amazon Aktie

Amazon für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 906866 / ISIN: US0231351067

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
27.05.2026 12:00:00

Heimische KMU verkauften 2025 mehr als 20 Mio. Produkte über Amazon

Österreichische kleine und mittelgroße Unternehmen (KMU) haben im vergangenen Jahr mehr als 20 Millionen Produkte über den Amazon Marktplatz verkauft und über 730 Mio. Euro erwirtschaftet, gab der Onlineriese am Mittwoch bekannt. Die Exportumsätze seien um 6 Prozent auf 641 Mio. Euro gestiegen. Derzeit gastiert Amazon in Wien auf der Mariahilfer Straße mit einem Pop-up-Store, in dem österreichische Firmen ihre Produkte verkaufen.

kan/ivn

ISIN US0231351067 WEB http://www.amazon.com/

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Amazon

mehr Nachrichten