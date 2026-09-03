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03.09.2026 10:41:00
Heimische Wirtschaft erlitt im zweiten Quartal leichten Dämpfer
Nach sechs Quartalen mit durchwegs positiven Signalen hat die österreichische Wirtschaft im zweiten Quartal 2026 wieder einen leichten Rückgang verzeichnet. Das Bruttoinlandsprodukt sank gegenüber dem ersten Quartal 2026 real um 0,1 Prozent, zeigen vorläufige Ergebnisse der Statistik Austria. "Dämpfend auf die Wirtschaftsleistung wirkten sich vor allem die erneut gestiegenen Energiepreise aus", so Statistik-Austria-Generaldirektorin Manuela Lenk am Donnerstag.
Im Jahresvergleich lag die heimische Wirtschaftsleistung im zweiten Quartal um 0,4 Prozent über dem zweiten Quartal 2025.
(Redaktionelle Hinweise: GRAFIK 1092-26) kan/ivn
WEB http://www.statistik.at/
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