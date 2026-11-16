Heimischer Einzelhandel kommt nicht vom Fleck

Trotz einer langsamen Erholung der heimischen Wirtschaft kommt der Einzelhandel hierzulande nicht vom Fleck. In den ersten neun Monaten wuchsen die Umsätze in der Branche real nur um 0,3 Prozent, wie aus einer Wifo-Studie im Auftrag des Handelsverbands (HV) hervorgeht. "Das ist de facto eine Stagnation", so HV-Geschäftsführer Rainer Will in einer Aussendung am Montag. Besonders die durch die hohen Energiepreise gestiegene Inflation drücke auf die Kaufkraft privater Haushalte.

"Die österreichische Wirtschaft findet langsam wieder auf einen Wachstumspfad, aber im Einzelhandel ist davon kaum etwas zu spüren", bilanzierte Will weiter. "Vor allem im NonFood-Handel fehlt weiterhin die Dynamik. Solange die Haushalte bei größeren Anschaffungen zurückhaltend bleiben, wird sich die Branche nur schwer aus dieser Konsumflaute befreien können." Während der Lebensmitteleinzelhandel laut Wifo-Studie in den ersten neun Monaten real um 1,3 Prozent zulegen konnte, verzeichnete der NonFood-Handel (ohne Tankstellen) lediglich ein Plus von 0,1 Prozent.

Auch die Stimmung unter den Händlern ist verhalten. So stieg der gesamtwirtschaftliche Wifo-Konjunkturklimaindex im Oktober auf plus 0,9 Punkte, im Einzelhandel verharrte der entsprechende Index hingegen mit minus 5,7 Punkten weiterhin unter der Nulllinie. Eine Besserung ist zudem nicht in Sicht. "Für die reale Wertschöpfung im Handel erwartet das Wifo 2026 mittlerweile überhaupt kein Wachstum mehr", heißt es in der Aussendung. Erst im kommenden Jahr soll die Handelswertschöpfung wieder um ein Prozent zulegen.

hel/bel

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