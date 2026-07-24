Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
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24.07.2026 10:45:00
Heimlich mit Smart Glasses gefilmt: Instagram geht gegen Täter vor
Meta reagiert auf die wachsende Kritik an Kamerabrillen und entfernt künftig Instagram-Videos, in denen Menschen heimlich gefilmt und belästigt werden.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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