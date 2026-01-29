KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
|
29.01.2026 09:08:00
Heimliche KI-Gewinner: Storage-Aktien explodieren, als wäre es 1999
Was haben Micron, Western Digital, SanDisk oder Seagate gemeinsam? Die Speicherhersteller haussieren an der Börse wie keine anderen Tech-Aktien. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
