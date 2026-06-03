Bayerische Motoren Werke Aktie
WKN DE: A0RMLQ / ISIN: US0727432066
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03.06.2026 11:23:02
Heimspiel: Deutsches Quintett freut sich auf die BMW International Open 2026.
+++ Weitere fünf einheimische Pros schlagen bei der BMW International Open (1. bis 5. Juli 2026) ab +++ Freddy Schott, Nicolai von Dellingshausen, Marcel Siem, Marcel Schneider und Max Kieffer freuen sich auf ihr Heimturnier +++Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW
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