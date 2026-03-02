Heimstaden Pref Registered informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Heimstaden Pref Registered gab am 27.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,03 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Heimstaden Pref Registered ein Ergebnis je Aktie von 4,74 SEK vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,72 Prozent auf 4,60 Milliarden SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,57 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 34,31 SEK für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 14,49 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,79 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 18,05 Milliarden SEK umgesetzt, gegenüber 17,73 Milliarden SEK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at