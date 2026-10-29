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29.10.2026 06:31:29
Heimstaden Pref Registered: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Heimstaden Pref Registered hat am 27.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Verlust je Aktie wurde auf 5,04 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Heimstaden Pref Registered ein Ergebnis je Aktie von 10,00 SEK vermeldet.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,90 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4,43 Milliarden SEK generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4,51 Milliarden SEK ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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