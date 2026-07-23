Heimstaden Pref Registered stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Heimstaden Pref Registered präsentierte in der am 21.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 10,23 SEK je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 4,10 SEK je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,38 Prozent auf 4,50 Milliarden SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,43 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at