Heimwerkern treibt Hornbach an - Ergebnis durch Kosten unter Druck

Düsseldorf (Reuters) - Die Baumarktkette Hornbach profitiert vom anhaltenden Heimwerker-Trend.

Im ersten Quartal des seit März laufenden Bilanzjahres 2022/23 übertraf der Umsatz mit einem Plus von 8,1 Prozent auf 1,8 Milliarden Euro den Rekordwert des Vorjahres, wie der Konzern am Mittwoch mitteilte. Der operative Gewinn (Ebit) lag mit 148,6 Millionen Euro um 12,2 Prozent unter der Bestmarke des Vorjahres, aber um über 50 Prozent über dem Vor-Corona-Jahr 2019. "Wir sind davon überzeugt, dass die Fokussierung der Verbraucher auf ihre unmittelbare Umgebung und ihr Zuhause ein längerfristiger Trend ist, der sich fortsetzen wird", erklärte Konzernchef Erich Harsch. "Wir wissen allerdings nicht, wie sich die anhaltende Inflation und geopolitische Unsicherheit in den kommenden Monaten auf das Konsumentenverhalten auswirken werden." Er betätigte die bereits angepasste Jahresprognose, die ein leichtes Umsatzwachstum vorsieht und wegen der Kostensteigerungen einen Rückgang des Ebit im niedrigen zweistelligen Prozentbereich.

(Bericht von Anneli Palmen, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)