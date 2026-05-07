Heineken Aktie

Heineken für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0CA0G / ISIN: NL0000009165

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Finanzchef 07.05.2026 17:55:00

Heineken-Aktie schlussendlich schwächer: Neuer Finanzchef bei der Brau Union

Heineken-Aktie schlussendlich schwächer: Neuer Finanzchef bei der Brau Union

Bei der Brau Union kommt es zu einem Wechsel im Vorstand: Mit 1. Juni übernimmt Sebastian Strobl die Funktion des Finanzvorstandes.

Zuvor war er CFO der Paulaner Brauerei Gruppe in München. Die bisherige Finanzvorständin Sandra Pattenden fungiert ab 15. Juli bei der Brau Union-Mutter Heineken als Director Finance Europe.

Die Heineken-Aktie verliert im Heimathandel letztlich 1,02 Prozent auf 66,04 Euro.

fel/cri

ISIN NL0000009165 WEB http://www.brauunion.com http://www.heinekeninternational.com

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Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com,Heineken

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