Heineken Aktie
WKN: A0CA0G / ISIN: NL0000009165
|Finanzchef
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07.05.2026 17:55:00
Heineken-Aktie schlussendlich schwächer: Neuer Finanzchef bei der Brau Union
Zuvor war er CFO der Paulaner Brauerei Gruppe in München. Die bisherige Finanzvorständin Sandra Pattenden fungiert ab 15. Juli bei der Brau Union-Mutter Heineken als Director Finance Europe.
Die Heineken-Aktie verliert im Heimathandel letztlich 1,02 Prozent auf 66,04 Euro.
fel/cri
ISIN NL0000009165 WEB http://www.brauunion.com http://www.heinekeninternational.com
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Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com,Heineken
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