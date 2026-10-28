Heineken Aktie
WKN: A0CA0G / ISIN: NL0000009165
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28.10.2026 11:19:00
Heineken-Aktie zieht an: Mehr Durst auf teures Bier spült Brauereikonzern Geld in die Kasse
Besonders kräftig sei der Anstieg im Premium-Segment mit 11,5 Prozent ausgefallen. Alle Regionen hätten zum Wachstum beigetragen. Der neue Konzernchef Rafa Oliveira schlug in seiner ersten Stellungnahme seit seinem Amtsantritt in diesem Monat jedoch kritische Töne an. Das Unternehmen sichere sich nicht immer das Wachstum oder gewinne Kunden, wo es dies tun sollte.
"Es gibt mehr zu tun, um die Umsetzung zu schärfen, das Tempo zu erhöhen und eine stärkere Leistungskultur mit mehr Verantwortlichkeit im gesamten Unternehmen aufzubauen", sagte Oliveira. Sein Vorgänger Dolf van den Brink war im Jänner unerwartet zurückgetreten, was Fragen über die künftige Strategie aufgeworfen hatte. Oliveira will im Februar mehr über seine Pläne verraten. Für das Gesamtjahr 2026 bestätigte der weltweit zweitgrößte Bierbrauer nach Anheuser-Busch InBev seine Prognose eines organischen Wachstums des Betriebsgewinns zwischen 2 und 6 Prozent.
Die Heineken-Aktie gewinnt in Amsterdam zeitweise 1,67 Prozent auf 78,06 Euro.
kre/moh
ISIN NL0000009165 WEB http://www.heinekeninternational.com
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