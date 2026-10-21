111 Incorporation Aktie
WKN DE: A40ZAX / ISIN: US68247Q2012
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21.10.2026 14:35:38
Heineken soll 111 Millionen Euro Schadenersatz zahlen
Die griechische Wettbewerbsbehörde geht gegen Heinekens Griechenland-Tochter Athenian Brewery vor. Es geht um den Vorwurf der marktbeherrschenden StellungWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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