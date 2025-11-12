Heineken Aktie

Heineken für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0CA0G / ISIN: NL0000009165

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
12.11.2025 19:48:08

Heineken UK cuts Foster's alcohol strength to 3.4%

The brewer said the change could lead to cheaper pints.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Heineken N.V.mehr Nachrichten