Heineken Aktie
WKN: A0CA0G / ISIN: NL0000009165
|
12.11.2025 19:48:08
Heineken UK cuts Foster's alcohol strength to 3.4%
The brewer said the change could lead to cheaper pints.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
