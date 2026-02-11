Heineken Aktie
WKN: A0CA0G / ISIN: NL0000009165
|
11.02.2026 09:26:00
Heineken verkauft weniger Bier und streicht Tausende Jobs
Die Absatzkrise bei Bier führt beim Brauereikonzern Heineken zu einem drastischen Stellenabbau. Weltweit sollen binnen zwei Jahren bis zu 6000 Arbeitsplätze wegfallen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
