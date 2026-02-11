Heineken Aktie

Heineken für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0CA0G / ISIN: NL0000009165

<
11.02.2026 09:26:00

Heineken verkauft weniger Bier und streicht Tausende Jobs

Die Absatzkrise bei Bier führt beim Brauereikonzern Heineken zu einem drastischen Stellenabbau. Weltweit sollen binnen zwei Jahren bis zu 6000 Arbeitsplätze wegfallen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
