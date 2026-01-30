Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
|
30.01.2026 17:45:16
heise+ | Meta Ray-Ban Display im Test: Smartglasses mit Mini-Anzeige und Gestensteuerung
KI und Nachrichten direkt im Blickfeld, gesteuert über ein neuronales Armband: Wir testen die „Meta Ray-Ban Display“ auf ihre Alltagstauglichkeit.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)
|
30.01.26
|Meta, Microsoft and the tyranny of small differences (Financial Times)
|
30.01.26
|
29.01.26
|Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 gibt zum Ende des Donnerstagshandels nach (finanzen.at)
|
29.01.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ 100 gibt letztendlich nach (finanzen.at)
|
29.01.26
|Meta-Aktie reagiert positiv auf starke Quartalszahlen - bis zu 135 Milliarden Dollar für KI-Investitionen (finanzen.at)
|
29.01.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 gibt nachmittags nach (finanzen.at)
|
29.01.26
|Minuszeichen in New York: S&P 500 liegt nachmittags im Minus (finanzen.at)
|
29.01.26
|Apple buys Israeli start-up Q.AI for close to $2bn in race to build AI devices (Financial Times)