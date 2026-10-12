KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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12.10.2026 15:00:00
heise+ | Wissensgraphen als Architektur zwischen Daten und KI: Jenseits von Data Mesh
Ein Data Mesh klärt, wem Daten gehören – nicht, wie eine KI sie versteht. Dieser Artikel argumentiert für eine neue Architekturschicht: den Wissensgraphen.
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