Intel Aktie
WKN: 855681 / ISIN: US4581401001
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26.07.2026 07:00:00
heise+ | 20 Jahre Core 2 Duo: Der Prozessor, der Intel zurück in die Spur brachte
2006 befreite der Core 2 Duo Intel aus der Pentium-4-Sackgasse. Die Desktop-CPU übertraf alle Erwartungen und wirkt bis heute nach. Wir blicken 20 Jahre zurück.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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