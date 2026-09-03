DJI Holdings Aktie
WKN DE: A1183Y / ISIN: GB00BNBNSF91
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03.09.2026 13:00:00
heise+ | 360-Grad-Actionkamera: DJI Osmo 360 II mit 8K-Aufnahme und großem Sensor im Test
Die Osmo 360 II filmt 360-Grad-Videos in 8K mit 60 Bildern pro Sekunde, verfolgt Motive automatisch per KI und kommt mit wechselbaren Objektivgläsern.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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