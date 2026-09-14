PRO HOLDINGS Aktie
ISIN: JP3833900008
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14.09.2026 17:30:00
heise+ | 8K-Gimbalkamera mit abnehmbarem Display: Insta360 Luna Pro im Test
Pro 8K-Gimbalkamera mit Leica-Objektiv und Touchscreen." />
Die kompakte Insta360 Luna Pro nimmt mit einem 1-Zoll-Sensor 8K-Videos auf. Anders als die Luna Ultra kommt sie ohne zweite Kamera. Ein Praxistest.
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