Samsung Aktie
WKN: 888322 / ISIN: KR7005930003
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05.06.2026 08:15:00
heise+ | Achtung, Fälschung: Samsung-SSDs ohne Samsung-Teile erreichen Deutschland
Die Verpackung stimmt, der erste Augenschein auch – doch unter dem Samsung-Aufkleber verbirgt sich Billighardware aus der Ramschkiste.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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