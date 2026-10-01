heise+ | AGO-Filmprozessor im Test: Analoge Filme zu Hause entwickeln

AGO-Filmprozessor können Sie analoge Filme in Farbe und Schwarz-Weiß entwickeln., Alle Bilder: Markus Hofstätter" />

Filme selbst entwickeln, aber ohne ewiges Tankschütteln: Der AGO-Filmprozessor verspricht mehr Komfort – wir zeigen, für wen er sich wirklich lohnt.