heise+ | AGO-Filmprozessor im Test: Analoge Filme zu Hause entwickeln

AGO Aktie
WKN DE: A0LR41 / ISIN: DE000A0LR415
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01.10.2026 13:30:00
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AGO-Filmprozessor können Sie analoge Filme in Farbe und Schwarz-Weiß entwickeln., Alle Bilder: Markus Hofstätter" />
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