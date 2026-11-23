BILL Holdings Aktie
WKN DE: A2PWWA / ISIN: US0900431000
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23.11.2026 13:30:00
heise+ | AI Bill of Materials: KI-Bausteine im Inventar sichtbar machen
Eine Softwarestückliste erfasst Pakete, Bibliotheken und mehr. Bestehende SBOMs lassen sich auch um wichtige KI-Daten erweitern – das Ergebnis ist eine AI-BOM.
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