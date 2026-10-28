KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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28.10.2026 09:00:00
heise+ | Alltagshilfe durch KI: Wie smarte Brillen blinde Menschen unterstützen
KI-Brillen helfen blinden Menschen im Alltag, ein Verbot träfe diese hart. Die Sehhilfen erkennen Farben, beschreiben die Umgebung und rufen Freunde an.
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