DUAL Aktie
WKN DE: A2AQT1 / ISIN: KR7016740003
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22.04.2026 12:15:00
heise+ | AMD Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition im Test: Schnellste AM5-CPU braucht viel Strom
Der Ryzen 9 9950X3D2 hat 3D-V-Cache auf beiden CC-Dies. AMD billigt ihm reichlich Extra-Watt zu. Das macht ihn zur schnellsten und einer der heißesten AM5-CPUs.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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|AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
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|DUAL Co., Ltd.
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