AMD Aktie
WKN: 863186 / ISIN: US0079031078
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05.06.2026 10:30:00
heise+ | AMD Ryzen 9 9950X3D2 Effizienztuning: Kühler und sparsamer ohne Leistungsverlust
Die High-End-CPU Ryzen 9 9950X3D2 ist zwar rasend schnell, wird aber sehr heiß. Mit wenigen Handgriffen und etwas Glück lässt sich das Problem selbst beheben.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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01.06.26
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