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WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
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01.06.2026 13:30:00
heise+ | Android-Apps mit erhöhten Rechten ausführen und Bloatware kicken dank Shizuku
Die App Shizuku schaltet auf Android-Smartphones Funktionen frei, die sonst ein Custom-ROM erfordern.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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