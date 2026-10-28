SolarBank Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A3D1AL / ISIN: CA83417Y1088
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28.10.2026 12:00:00
heise+ | Anker Solix Solarbank Max: Heimspeicher-Riese im Praxistest
Die Solarbank gibt es nun in XXXL: Die „Max“ bietet mehr PV-Leistung, mehr Speicher und mehr Einspeisung. Ob mehr tatsächlich besser ist, zeigt der Test.
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