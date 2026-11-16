Anthropic Aktie
ISIN: US03703U1079
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16.11.2026 07:30:00
heise+ | Anthropic: Was Anleger vor dem Börsengang wissen sollten
Anthropic strebt an die Börse und könnte zum Gradmesser für die gesamte Branche werden. Denn der jüngste KI-Crash zeigt, wie hoch die finanziellen Risiken sind.
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