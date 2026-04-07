Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
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07.04.2026 09:00:00
heise+ | App-Sideloading: Was Googles Einschränkungen für Nutzer und Entwickler bedeuten
Künftig erlaubt Android nur noch die Installation von Apps registrierter Entwickler. Wir analysieren, was das für Nutzer und Entwickler bedeutet.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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