Apple Aktie

Apple für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 865985 / ISIN: US0378331005

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30.04.2026 09:00:00

heise+ | Apple Watch als Whoop-Ersatz: Gesundheits-Apps für Fitness und Erholung

Spezial-Apps für die Apple Watch analysieren die Gesundheitsdaten des Trägers so tief, dass die Uhr mit dem Whoop-Band gleichziehen soll. Wir probieren es aus.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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