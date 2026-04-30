Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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30.04.2026 09:00:00
heise+ | Apple Watch als Whoop-Ersatz: Gesundheits-Apps für Fitness und Erholung
Spezial-Apps für die Apple Watch analysieren die Gesundheitsdaten des Trägers so tief, dass die Uhr mit dem Whoop-Band gleichziehen soll. Wir probieren es aus.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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