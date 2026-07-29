Sony Aktie

Sony für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 853687 / ISIN: JP3435000009

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29.07.2026 09:00:00

heise+ | APS-C-Objektive von Canon, Fujifilm, Nikon, Sony und L-Mount im Überblick

Wer hält APS-C wirklich am Leben? Ein Vergleich der fünf wichtigsten Hersteller zeigt, wie bedeutend Sigma, Tamron und Viltrox inzwischen sind.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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