Sony Aktie
WKN: 853687 / ISIN: JP3435000009
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29.07.2026 09:00:00
heise+ | APS-C-Objektive von Canon, Fujifilm, Nikon, Sony und L-Mount im Überblick
Wer hält APS-C wirklich am Leben? Ein Vergleich der fünf wichtigsten Hersteller zeigt, wie bedeutend Sigma, Tamron und Viltrox inzwischen sind.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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