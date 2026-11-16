SIE Aktie
WKN DE: A41ADM / ISIN: JP3161620004
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16.11.2026 13:30:00
heise+ | Arbeitsplatzbeleuchtung: Wie sie optimale Lichtverhältnisse schaffen
Für eine gleichmäßige Ausleuchtung am Arbeitsplatz reicht eine einzelne Lichtquelle oft nicht aus. Ich habe daher etwas Neues konzipiert.
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