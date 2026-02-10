AUDI Aktie
WKN: 675700 / ISIN: DE0006757008
|
10.02.2026 09:00:00
heise+ | Audi Q5 e-hybrid: Plug-in-Hybrid mit starker Konkurrenz im Test
Der dritte Q5 bietet auch in Kombination mit dem Plug-in-Hybrid für sich betrachtet ein feines Fahrerlebnis. Doch der Druck durch Elektroautos wächst. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Nachrichten zu AUDI AG
Analysen zu AUDI AG
